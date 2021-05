San Lorenzo: impatta contro i veicoli in sosta e si ribalta in piazza con il suv

Incidente stradale nel cuore di San Lorenzo dove un'auto ha terminato la propria corsa ribaltata. Il sinistro è avvenuto intorno alle 21:00 di giovedì sera in piazza dell'Immacolata dopo che il conducente di un Suv ha perso il controllo della vettura per poi impattare contro alcuni veicoli in sosta. Da qui la carambola ed il ribaltamento con l'automobilista poi uscito dall'abitacolo autonomamente prima dell'arrivo dei soccorritori.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.