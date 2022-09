Incidente a San Basilio: investiti da un'auto, feriti madre e figlio piccolo

E' stata investita da un'auto mentre attraversava la strada assieme al figlio piccolo. Ad essere costretta alle cure dell'ospedale una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale nella zona di San Basilio, quadrante nord est della Capitale.

Il sinistro stradale intorno alle 8:30 di ieri - martedì 6 settembre - in via del Casale di San Basilio, all'altezza dell'incrocio con la via Tiburtina. Investita da un'auto (una Audi A6) condotta da un uomo di 31 anni, la 34enne nigeriana è rimasta ferita assieme al figlio piccolo. Affidati alle cure del personale del 118 madre e figlio sono stati trasportati dall'ambulanza al policlinico Umberto I, entrambi refertati con un codice giallo.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista starà ora agli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale che hanno eseguito i rilievi scientifici ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.