Incidente a Tivoli: la postina apre lo sportello e colpisce scooterista, muore 48enne

Ha lottato in un letto d'ospedale ma non ce l'ha fatta Salvatore Allocca, da tutti conosciuto come "Maurizio", 48enne coinvolto in un incidente stradale mentre era in sella ad uno scooter. L'impatto fatale lo scorso 7 di ottobre, quando lo scooterista ha colpito in pieno lo sportello di un'auto aperto da una postina sulla carreggiata a Campolimpido, nel comune di Tivoli. Trasportato in condizioni critiche al Gemelli i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale nel pomeriggio di ieri, dopo 11 giorni di agonia.

L'incidente stradale costato la vita a Salvatore Allocca è avvenuto nella tarda mattinata dello scorso 7 ottobre, in via di Campolimpido, strada che collega il comune di Tivoli a quello di Guidonia Montecelio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale di Tivoli, il 48enne si trovava in sella al suo scooter in direzione della Città dell'Aria. Davanti a lui procedeva una Fiat Panda della Poste Italiane condotta da una donna di 50 anni.

All'altezza del civico 113 la postina ha fermato la vettura ed ha aperto lo sportello mentre sopraggiungeva l'Honda Sh condotto da Maurizio Allocca che non è riuscito ad evitare l'impatto. Perso il controllo del mezzo a due ruote il 48enne ha poi impattato violentemente contro una cabina elettrica dei servizi. Uno scontro violento con le condizioni dell'uomo apparse da subito critiche.

Richiesto l'intervento dell'eliambulanza Salvatore Allocca è stato trasportato d'urgenza al policlinico universitario Agostino Gemelli. Nel pomeriggio di martedì 18 ottobre, dopo 11 giorni in cui ha lottato fra la vita e la morte, i medici del nosocomio romano non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Svolti i rilievi scientifici dagli agenti della polizia municipale di Tivoli diretti dal comandante Paolo D'Emilio, la postina alla guida della Panda è stata sottoposta ai test alcolemici e tossicologici di rito che hanno dato esito negativo. Informata la procura di Tivoli, la 50enne è stata inizialmente denunciata per lesioni gravissime, dovrà ora rispondere di omicidio stradale.

Residente a Villanova di Guidonia, Salvatore "Maurizio" Allocca lascia la compagna ed una figlia.