Incidente via Salaria: investito mentre attraversa la strada, 11enne grave in ospedale

Incidente stradale sulla via Salaria dove un adolescente di 11 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. Il sinistro domenica pomeriggio nella zona di Settebagni. Ferito ma sempre cosciente il ragazzino è stato poi soccorso dall'eliambulanza che lo ha trasportato in condizioni gravi, ma non sembrerebbe in pericolo di vita, in ospedale in codice rosso.

L'investimento è avvenuto intorno alle 16:00 del 5 dicembre all'altezza del civico 1399 della Strada Statale 1, in prossimità della parrocchia di Sant'Antonio da Padova. A colpire l'11enne un uomo alla guida di una Hyundai, con l'automobilista poi fermatosi a prestare i primi soccorsi. Primi ad intervenire un carabiniere ed un operatore del 118 liberi dal servizio.

Richiesto l'intervento dell'ambulanza il minorenne è stato trasportato al vicino eliporto Pegaso 21 di via Salaria 2061 e poi affidato al personale medico dell'eliambulanza che l'ha trasportato in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Resta da accertare con esattezza la dinamica dell'investimento, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire l'accaduto gli agenti del III Gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale.