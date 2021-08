Incidente sulla Salaria: due persone ferite

La carreggiata della strada è stata temporaneamente chiusa in in direzione della Capitale per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso

Incidente stradale sulla Salaria, all'altezza del chilometro 12,600, a Roma. È quanto successo nel tardo pomeriggio del 23 agosto. In una nota dell'Anas si informa che il sinistro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un veicolo e causato il ferimento di due persone.

La carreggiata della strada è temporaneamente chiusa in in direzione della Capitale per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e riaprta un'ora dopo. Nell'area oltre al personale del 118 è presente la Polizia Stradale e il personale Anas.