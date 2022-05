Incidente via Salaria: frontale tra auto, chiusa la strada

Incidente frontale sulla via Salaria dove è stata temporaneamente chiusa la strada. Il sinistro nella tarda mattinata di mercoledì 4 maggio all'altezza del chilometro 17,800, direzione fuori Roma. Due le vetture coinvolte nello scontro, altrettanti i feriti costretti alle cure dell'ospedale.

In particolare l'impatto fra i due veicoli è avvenuto fra Settebagni e la Tenuta di Santa Colomba, nel comune di Roma, direzione nord. Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori il tratto di strada statale 4 dove è avvenuto lo scontro è stato temporanemanete interdetto al traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e le squadre Anas, a lavoro per la gestione dell'evente e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.