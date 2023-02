Incidente sulla Salaria: grave un automobilista. Chiusa la strada

Incidente grave sulla via Salaria dove è stato necessario chiudere la strada per consentire l'atterraggio dell'eliambulanza. A essere trasportato d'urgenza in ospedale un automobilista finito contro le barriere di protezione della strada statale. Il sinistro intorno alle 8:50 di lunedì 27 febbraio all'altezza del chilometro 3+400, fra gli svincoli di Fiano Romano e Passo Corese.

Rimasto gravemente ferito in seguito a quello che secondo i primi rilievi sembrerebbe essere un incidente autonomo l'automobilista è stato trasportato d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso con la chiusura della strada statale 4 in entrambe le direzioni di marcia.

Sul posto i mezzi di soccorso e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità.