Incidente via Salaria: frontale tra furgone e auto, due feriti gravi

Due feriti gravi in ospedale, fra i quali un ragazzo di 19 anni. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla via Salaria nel pomeriggio di martedì. Uno scontro frontale che ha coinvolto un furgone ed un'auto.

L'intervento dei soccorritori intorno alle 19:00 del 24 ottobre all'altezza del chilometro 19 della strada statale 1, nella zona della Tenuta di Santa Colomba, fra Settebagni ed il comune di Monterotondo, a nord della Capitale. Qui, per cause ancora in via di accertamento, hanno impattato frontalmente un autocarro condotto da un ragazzo di 19 anni, ed una Fiat 500 alla cui guida c'era un 45enne.

Violento l'impatto fra i due veicoli, con i due feriti estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Affidati alle cure del personale del 118 sono stati trasportati entrambi in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea di Roma.

Svolti i rilievi scientifici dagli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale, i caschi bianchi stanno terminando gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.