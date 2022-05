Incidente via Salaria: furgone si ribalta e disperde gasolio in strada, traffico in tilt

Si è ribaltato su un fianco disperdendo gasolio in strada. Da qui la chiusura parziale di una corsia della strada con pesanti ripercussioni alla viabilità. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 13:00 di oggi, venerdì 20 maggio, sulla via Salaria, nella zona di Villa Spada. Quattro i veicoli coinvolti, il furgone finito sulla fiancata destra e tre vetture.

In particolare il sinistro è avvenuto all'altezza della motorizzazione civile di Roma, direzione Rieti dove l'Iveco è rimasto coinvolto in un maxi incidente con tre auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto prevenzione crimine della polizia che hanno poi richiesto l'intervento agli agenti della polizia locale ed ai vigili del fuoco.

Pesanti le ripercussioni alla viabilità, con i caschi bianchi del III gruppo Nomentano che hanno attuato un restringimento di carreggiata in attesa della rimozione dei veicoli incidentati. Allertata anche l'Ama, per la pulizia e la messa in sicurezza del manto stradale dove è avvenuta la dispersione di carburante.

Come segnala LuceVerde mentre scriviamo sono 4 i chilometri di coda in direzione fuori Roma, con traffico rallentato fra la tangenziale est e gli svincoli di accesso del grande raccordo anulare.