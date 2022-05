Runner romana investita da auto pirata, è grave

È in gravi condizioni una runner romana di 47 anni, residente nella zona dell'Appio Latino, investita domenica a Cori, in via Madonne delle Grazie, a Latina. La donna è stata centrata dal conducente di un'auto che ha proceduto la corsa senza fermarsi a prestare soccorso e lasciandola a terra priva di sensi sul ciglio della strada.

Secondo quanto riportato da LatinaToday, alcuni passanti hanno trovato la signora lungo la strada, priva di sensi, e hanno allertato i soccorsi. Era vestita da runner e senza documenti. Per risalire alla sua identità c'è voluto tempo e la denuncia di scomparsa da parte del fratello. La donna ora è ricoverata in gravi condizioni al Goretti di Latina. Le indagini dei carabinieri sono partite immediatamente. Il conducente dell'auto pirata, rintracciato dai carabinieri, rischia una accusa per omissione di soccorso e lesioni.