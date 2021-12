Incidente sulla via Tuscolana: scooter contro palo della luce, morto 51enne

Tragedia stradale sulla via Tuscolana a Roma dove uno scooterista è morto in seguito ad un incidente. La vittima si chiamava Romano Misino ed aveva 51 anni. Lascia due figli ed una moglie. Il sinistro intorno alle 9:00 di lunedì mattina all'altezza del civico 510 della strada consolare in zona Arco di Travertino - Appio Latino.

Una dinamica ancora tutta da chiarire quella che ha determinato l'incidente stradale in cui ha perso la vita lo scooterista. Secondo i primi rilievi scientifici effettuati dagli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale, Romano Misino stava procedendo in direzione Roma Centro a bordo di una scooter Honda Silver Wing. All'altezza dell'intersezione con via Rocca di Papa, il 51enne ha quindi perso il controllo del mezzo a due ruote per cause ancora al vaglio degli inquirenti, impattando violentemente contro un palo della luce e venendo poi sbalzato sull'asfalto.

Apparso da subito in condizioni gravi, dopo un primo tentativo di rianimazione, lo scooterista è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Addolorata dove è poi deceduto a cause delle gravi ferite riportate nell'incidente stradale. Sequestrato lo scooter ed avvisati i familiari, proseguono gli accertamenti dei 'caschi bianchi' al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona ed ascoltati alcuni testimoni resta da accertare se il sinistro sia avvenuto in maniera autonoma (con lo scooter condotto da Romano Misino che non presenterebbe segni da impatto con altri mezzi) o se ci siano state eventuali responsabilità di terzi.