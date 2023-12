Incidenti stradali e Roma e provincia, 14 feriti nel weekend

Quattordici feriti in tre incidenti stradali, tutti nelle ultime 48 ore. È stato un week end di sangue a Roma e provincia, con una serie di sinistri iniziati in ordine temporale sulla via Prenestina, in zona Centocelle. Un 35enne alla guida di una Smart ha perso il controllo di un'auto sulla via Prenestina, altezza via Giacomo Mancini.

In attesa dell'ambulanza il 35enne viene però travolto da un pirata della strada che procedeva a forte velocità in direzione di viale Palmiro Togliatti e la zona del Quarticciolo. Sempre nella giornata di sabato, a Velletri, un incidente autonomo ha coinvolto una Toyota Yaris con a bordo tre ragazzi.

L'impatto si è verificato ieri sera in via Vecchia Napoli, a Velletri, poco dopo le 20. Sul posto i Vigili del fuoco di Velletri per aiutare i giovani a far uscire i ragazzi dalla macchina cappottata. Sul posto i carabinieri. Militari che indagano anche su un altro incidente avvenuto sabato, questa volta a Castelnuovo di Porto in via Montefiore.

A scontrarsi due auto, una con a bordo un uomo di 62 anni e la moglie di 58 anni. L'altra auto con una donna di 41 anni e i figli di 4 e 6 anni. Tutti sono finiti in codice rosso per dinamica. Non sono gravi. Infine domenica pomeriggio, sulla via Salaria, uno scontro tra due auto ha causato 5 feriti. In questo caso indaga la polizia stradale.

Cinque morti in pochi giorni

Un week end arrivato dopo una settimana drammatica, con quattro morti. L'ultima vittima è stata Marcello Grossi, investito venerdì in via di Tor Tre Teste, altezza civico 201. L'uomo è stato investito da una Volkswagen Golf. Grave la moglie che era con lui.

Nella sola giornata di giovedì - nell'arco di 12 ore - sono morte tre persone e due sono state trasportate d'urgenza in ospedale in fin di vita. Nella giornata di oggi, invece, un'altra vittima, sul grande raccordo anulare.