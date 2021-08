Incidente a Osteria Nuova: si scontra con un'auto, muore harleysta di 33 anni

Lo scontro in via Santa Maria di Galeria

Tragedia a Roma nord nella mattinata di oggi, domenica 22 agosto. Poco prima delle 11.30 all'altezza del civico 504 di via Santa Maria di Galeria si è verificato uno scontro tra un'auto, una Skoda, guidata da un 75enne, e una moto Harley Davidson. Ad avere la peggio il conducente di quest'ultima, un 33enne.

Terribile lo schianto che non ha lasciato scampo all'harleysta, rimasto sull'asfalto: inutili per lui i soccorsi con i soccoritori che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Ad occuparsi dei rilievi gli agenti del XIV gruppo Monte Mario, chiamati a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.