Incidenti sul Raccordo Anulare e la Salaria, traffico in tilt

A segnalarli è Astral. Incidenti stradali che in mattinata di sono verificati anche sulla Pontina e sull'Appia

Torna il traffico sulle grandi artiere a Roma, dopo la pausa estiva. Oggi si sono registrati quattro incidenti che hanno creato code sul Grande Raccordo Anulare, sulla Pontina, sulla Salaria e sull'Appia. A segnalare i disagi è Astral Infomobilità.

Intorno dalle 8:45 si sono verificate code sulla carreggiata esterna del Raccordo, dalla Tiburtina alla Casilina, a causa di un incidente. Ripercussioni anche sulla viabilità del Tratto Urbano della A24 con difficoltà di immissione sul Gra. Poco prima, dalle 8:30, code sulla via Salaria all'altezza di Fiano Romano in direzione della via Tiberina a causa di un incidente.

Un scontro ha causato file, per un'ora, anche sulla Pontina tra Casalazzara e Cinque Poderi. Discorso simile sull'Appia per un sinistro all'altezza di Santa Maria DelleMole.