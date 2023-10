Tragedia su via Prenestina: scontro tra due auto e una moto, morto un 50enne

Tragedia nella notte su via Prenestina a Roma. Un uomo di 50 anni a bordo di una moto è morto in un incidente stradale che ha visto coinvolte anche due auto. L'incidente nella zona del VI municipio, tra le zone di Villaggio Prenestino e Rocca Cencia. La moto, guidata dal 50enne, poco dopo l'1.20, stava percorrendo il tratto di Prenestina tra via Modolo e via della Riserva Nuova quando, per cause ancora al vaglio della polizia locale di Roma Capitale, si è scontrata con due auto.

Ad avere la peggio il motociclista, sbalzato dalla due ruote e finito sull'asfalto. Il decesso praticamente sul colpo. Feriti anche i due automobilisti coinvolti. Tutte da accertare le responsabilità dell'incidente sul quale indagano gli agenti del V gruppo Casilino.