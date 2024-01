Incidente sulla Laurentina, morto un 78enne. Scontro sulla Colombo: auto a fuoco e 4 feriti

Un morto e un ferito grave sulla via Laurentina. Quattro feriti di cui tre in codice rosso sulla Cristoforo Colombo. È questo il bilancio di due incidenti stradali avvenuti alle prime ore di oggi, 3 gennaio, a Roma. Su entrambi i sinistri, verificati tra la mezzanotte e le sei del mattino, indaga la polizia locale.

L'impatto più drammatico c'è stato sulla Laurentina, ribattezzata ormai "strada della morte". Due auto si sono scontrare al chilometro 18 in direzione Pomezia. A perdere la vita un uomo di 78 anni, mentre un 57enne è rimasto gravemente ferito. Salgono così a tre le vittime in tre giorni da inizio anno dopo Antonello Mochi, morto il primo gennaio, e l'uomo che ha perso la vita oggi sul grande raccordo anulare.

L'incidente mortale sulla Laurentina

Secondo quando appreso il 78enne era al volante di una Opel Mokka quando ha perso il controllo della vettura, impattando prima contro il guard rail e poi contro una Ford Focus che viaggiava nell'opposta direzione, ossia verso Roma. Immediati i soccorsi. Sul posto il personale del 118 e la polizia locale con gli agenti del IX gruppo Eur.

L'anziano è morto durante il trasporto al Campus Biomedico, troppo gravi le ferite riportate. Il 57enne al volante della Ford, invece, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio. Le due auto sono state sequestrate come da prassi. La polizia locale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

La scia di sangue

La strada è ormai tristemente nota. Sempre sulla Laurentina, lo scorso 5 novembre, perse infatti la vita giovanissima Gaia Menga di appena 13 anni. Due giorni prima di lei, sempre in quel tratto di strada, morì Oscar Roselli, un noto osteopata di 33 anni. Il suo sinistro, anche quello autonomo, era avvenuto all'altezza di via di Tor Pagnotta. In due anni e mezzo sulla provinciale ci sono stati almeno sei incidenti mortali con quello di oggi. In questo articolo avevamo analizzato tutte le cause e le possibili soluzioni per limitare la serie di sinistri in quella strada di Roma.

Quattro feriti sulla Cristoforo Colombo

Altra strada balzata spesso agli onori della cronaca è la via Cristoforo Colombo. Questa notte, circa trenta minuti dopo la mezzanotte, c'è stato un incidente che ha causato 4 feriti di cui tre gravi, all'altezza dell'incrocio con via Canale della Lingua. Nello scontro una macchina ha anche preso fuoco come si può notare nell'immagine di copertina dell'articolo.

A indagare sul sinistro, gli agenti del X gruppo Mare. Secondo quanto appreso, una Ds3 condotta da un ragazzo di nazionalità ungherese di 23 anni ha impattato contro una Mercedes guidata da un 21enne. Sul posto, oltre i vigili, anche i pompieri e il personale del 118. Il 23enne ungherese è stato portato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia, il 21enne all'Aurelia Hospital. Grave anche una 20enne a bordo della D3, portata prima al Sant'Eugenio e poi trasferita al San Camillo. Tra i feriti pure una 18enne di origini albanesi, lei non è in gravi condizioni. La polizia locale lavora per ricostruire la dinamica del sinistro.