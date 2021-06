Incidente sulla Roma Fiumicino, scontro tra due: tre feriti. Traffico in tilt

Sul posto il personale Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione e il ripristino della viabilità

Incidente sulla A91 Roma - Fiumicino, con il traffico temporaneamente limitato a una corsia al km 8 in direzione Fiumicino, a causa di un tamponamento. Il traffico è rallentato.

L’incidente ha coinvolto due autovetture e registrato 3 feriti. L’intervento ha richiesto la chiusura delle corsie di marcia lenta e di accelerazione e della rampa di immissione in autostrada dalla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma, in direzione Fiumicino. Sul posto il personale Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione e il ripristino della viabilità.