Tragedia sulla Roma Fiumicino: accosta, scende dall'auto e muore investito

Incidente mortale sulla Roma Fiumicino dove un uomo, non ancora identificato, è morto investito da un'auto che sopraggiungeva all'altezza del chilometro 6 e 800 in direzione Roma. La tragedia alle 12.30. Alla guida di una Opel Corsa l'uomo ha accostato ed è sceso dall'auto. Un ostacolo improvviso per chi sopraggiungeva poco dietro, una donna a bordo di un'utilitaria, che non ha potuto evitare l'automobilista, colpendolo in pieno.

Sbalzato, l'uomo ha riportato gravi lesioni: disperati i tentativi di rianimarlo con l'arrivo vano di un elicottero, atterrato sull'A91 bloccata.

Sul posto gli uomini della stradale, i carabinieri a supporto e gli operai dell'Anas. Dalle prime informazioni la vittima si sarebbe fermata per recuperare qualcosa - forse del denaro - disperso a causa del finestrino aperto. La dinamica è comunque al vaglio e ancora tutta da ricostruire.