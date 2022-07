Incidente sulla Roma Fiumicino, auto ribaltata dopo uno scontro: due feriti

Incidente stradale sulla Roma Fiumicino. Poco dopo le 13 due autovetture si sono scontrate, con una finita ribaltata. Le due persone a bordo di quest'ultima auto sono rimaste ferite e sono state trasportate in ambulanza in un ospedale di Roma. L'incidente è avvenuto al chilometro 10 in direzione Roma.

Immediatamente si sono creati dei veri e propri incolonnamenti, con almeno quattro chilometri di coda. A gestirli il personale Anas e la stradale, impegnata per i rilievi del caso. Da accertare la dinamica del sinistro.