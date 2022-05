Incidente Roma-Fiumicino: code chilometriche in ingresso nella Capitale

Un tamponamento fra 4 veicoli. Questo quanto ha congestionato il traffico sull'autostrada Roma-Fiumicino in ingresso nella Capitale. Tre le persone ferite.

In particolare il sinistro è avvenuto intorno alle 8:00 di mercoledì 11 maggio - in pieno orario di punta - all'altezza del chilometro 7 in direzione sud. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità la polizia stradale.

Come informano da Astral Infomobilità code - in aumento - da via Commenadatore Azelio Marscola (altezza Magliana Vecchia) verso il Grande raccordo anulare.