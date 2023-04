Incidente sulla A12: auto con a bordo madre, padre e bimbo di un anno si ribalta in galleria

Tragedia sfiorata per un incidente avvenuto sulla A12 Roma-Civitavecchia, con un'auto con una famiglia a bordo che si è ribaltata all'interno di una galleria. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15.30 nel giorno di Pasquetta al km 48 in direzione del comune del litorale laziale.

All'interno c'era un padre, la madre e il loro figlio di un anno oltre a due cagnolini. L'intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia è servito per estrarre la famiglia e i due cani dall'abitacolo. Per fortuna ferite lievi per tutti. La famiglia è stata affidata alle cure degli operatori del 118. Sul posto gli agenti della polizia stradale. Si indaga sulle cause del sinistro.