Incidente a Roma, auto si ribalta più volte: 2 morti e 4 feriti gravissimi

Due morti, di 20 e 46 anni, e quattro feriti in condizioni gravissime, tra cui un minorenne. È il bilancio di una tragedia nella serata di mercoledì 24 gennaio, l'ennesima sulle strade di Roma.Il drammatico incidente si è verificato in via del Fosso dell'Osa 340, all'altezza di Villaggio Prenestino. Secondo quanto appreso, intorno alle 22 circa, il conducente di una Smart For Four ha perso il controllo della vettur salendo sul marciapiede per poi abbattere numerosi paletti di ferro, ribaltandosi quindi più volte e finire la folle carambola contro un albero, una Ford Kuga parcheggiata e poi sul marciapiede.

Due morti

Cruenta la scena agli occhi dei soccorritori accorsi in pochi minuti. Nella Smart ForFour erano in sei. Le persone a bordo, tutti egiziani, sono state trovate in strada, fuori dall'abitacolo, sbalzate durante il cappottamento. I primi a prestare soccorso sono stati alcuni medici in borghese che passavano di lì. Sul posto quindi sono giunte due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia locale con gli agenti del gruppo Tiburtino sul posto. Un uomo di 46 anni è morto sul colpo, un altro, il 20enne, è stato rianimato in strada per un'ora, ma non ce l'ha fatta neanche lui.

Tre feriti gravi

Altre quattro persone, due uomini, un minorenne e una donna, sono stati trasportati in condizioni disperate, in codice rosso, in ospedale. I feriti sono stati portati all'Umberto I, al Casilino e a Tor Vergata. Nessuno di loro aveva i documenti. L'intera area è stata transennata dai vigili del fuoco e la strada è stata chiusa in entrambe i sensi di marcia.

Sequestrati i resti dell'auto in attesa di capire la dinamica del tragico incidente con gli agenti della locale che hanno acquisito anche le telecamere di sorveglianza limitrofe al luogo del sinistro e ascoltato alcuni passanti. Nella giornata di mercoledì, sulla via Prenestina, Valerio Lauroni era stata l'ultima vittima delle strade di Roma. Adesso il bilancio dall'inizio del 2024 sale a dieci morti.