Rocco Raso morto in un incidente stradale, è omicidio stradale: c'è un arresto

Era ubriaco alla guida l'uomo coinvolto nell'incidente stradale in cui ha perso la vita Rocco Raso. La tragedia è avvenuta nella serata di domenica scorsa sulla Litoranea Ostia-Anzio, nel comune di Ardea. A finire in carcere un uomo marocchino di 38 anni. Rocco Raso viaggiava in una Fiat 600 condotta dal figlio 20enne. Su via delle Pinete, all'altezza del consorzio Colle Romito lo scontro con la Volkswagen Golf in cui viaggiavano in senso opposto il 38enne nordafricano e la compagna.

Da subito in condizioni critiche il 62enne residente ad Ardea è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio, dove poi i medici non poterono far altro che constatarne la morte a causa delle gravi ferite riportate. Feriti anche il figlio 20enne ed i passeggeri della Golf, tutti e tre medicati all'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno.

Risultato positivo al test con l’etilometro - a seguito della ricostruzione sulla base delle testimonianze raccolte e dei filmati di videosorveglianza - i carabinieri della stazione Marina di Tor San Lorenzo hanno arrestato il 38enne con l'accusa di omicidio stradale. L'uomo è stato portato in carcere a Velletri ed è a disposizione delll'autorità giudiziaria.