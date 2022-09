Roberto Murante, il grafico di 42 anni morto in un incidente sulla via Nomentana

Lascia una moglie ed un figlio di appena 8 anni Roberto Sabino Murante, il 42enne morto in un incidente stradale sulla via Nomentana. Grafico pubblicitario era nato e cresciuto a Montesacro e viveva con la famiglia a Città Giardino, a pochi chilometri dal luogo della tragedia. Appassionato di auto d'epoca era un grande tifoso della Roma.

Roberto Murante è morto la sera di mercoledì dopo che lo scooter Yamaha Xenter che stava conducendo in direzione Porta Pia si è scontrato con un'auto (una Toyota Yaris) sulla via Nomentana. All'altezza dell'incrocio semaforico di viale Pola, all'altezza del Quartiere Trieste, l'impatto. Scaraventato in terra dalla sella del suo scooter i soccorritori hanno provato a rianimarlo nel tentativo di salvargli la vita, ma per il 42enne non c'è stato nulla da fare, è deceduto prima di poter arrivare in ospedale. Sotto choc il conducente della vettura, un ragazzo di 24 anni, è stato poi portato al policlinico Umberto I per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito.

Ennesima tragedia sulla Nomentana, via ad alta incidenza di incidenti stradali molte volte con esito mortale. Una strada ad alto scorrimento - a sei corsie, dui cui due preferenziali - dove continuano ad essere allestiti altarini e lapidi a ricordare le numerose vittime della strada, soprattutto nel tratto urbano che collega la zona di piazza Sempione a Porta Pia.

Nato a Roma da genitori pugliesi, alla notizia della sua morte sono stati molteplici i messaggi di ricordo e vicinanza per il grafico di Città Giardino: "Una candela accesa per te. Roberto sarai sempre vivo nel mio cuore", lo ricorda un'amica di famiglia. Ed ancora: "E' tragicamente venuto a mancare Roberto, figlio della nostra cara socia Anna Murante. La comunità romana dei canosini con socie e soci di "canoSIamo" sono vicini ad Anna in questo tragico e doloroso momento. Un grande abbraccio affettuoso ad Anna e alla famiglia".

Gli accertamenti della polizia locale

Svolti i rilievi scientifici e posti sotto sequestro i due mezzi coinvolti nell'incidente, starà ora agli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale intervenuti sul posto accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Ascoltati alcuni testimoni, elementi utili potrebbero arrivare dalla visione delle immagini di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso i tragici istanti del sinistro in cui ha perso la vita Roberto Murante.