Roberto Di Vece morto in un incidente sulla via Tiberina, è la nona vittima della strada in 19 giorni

Roberto Di Vece, 74 anni, è la nona vittima sulle strade di Roma e provincia di questo gennaio 2022. Nei primi 19 giorni del nuovo anno, infatti, tanti sono stati gli incidenti mortali tra le via della capitale e le grandi arterie che escono dal raccordo anulare. L'ultimo, ma solo in ordine di tempo, il sinistro che ha coinvolto Roberto Di Vece, un anziano nato a Salerno ma da anni trasferito a Mentana, nella periferia est.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio del 19 gennaio, quando il sole era ormai calato, all'altezza del civico 391 di via Tiberina. Ad indagare sulla dinamica del sinistro, gli agenti della polizia locale del XV gruppo Cassia. Dai primi rilievi eseguiti dagli agenti una Jeep Renegade, condotta da un uomo di 78 anni, per cause in corso di approfondimento, ha investito Roberto Di Vece che era sceso dal proprio veicolo e si trovava a bordo strada.

Probabilmente, ma questo saranno le indagini a dirlo, Di Vece era uscito dalla propria auto, per verificare un guasto. A dirlo saranno le indagini, con i vigili che hanno già sequestrato le due vetture, come da prassi in questi casi. Di certo c'è che l'anziano è morto sul colpo.

Strage dei pedoni a gennaio 2022

L'investimento di Roberto Di Vece, non fa altro che aggiornare la drammatica conta di persone morte investite nei primi giorni del 2022. La prima vittima, lo scorso 7 gennaio: Maria Luisa Abballe, per tutti Marisa. L'anziana 89enne è morta in ospedale, dopo essere stata travolta da un'auto pirata (un furgone secondo alcuni testimoni) mentre attraversava la strada su via Walter Tobagi, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione di Torre Maura.

Quindi, il caso di Roberto Fattori, disabile 61enne e ospite dell'opera don Luigi Guanella dove seguiva un percorso di vita autonoma. Stava andando come tutte le settimane in edicola a comprare le sue riviste di gossip e programmi televisivi. Una piccola passeggiata, che faceva di solito quando il 10 gennaio è stato travolto e ucciso da uno scooter sulla via Aurelia Antica, mentre attraversava la strada.

Solo ad Ostia, giovedì 13 gennaio, sono invece morti due anziani: Sergio Moscatelli prima e Fernanda Di Palma poi. Il primo investito da una Mini Countryman sul lungomare Lutazio Catulo. La signora Di Palma, invece, messa sotto da un Bmw X5 in via Mar Rosso.

Le altre vittime

Un 2022 macabro, appunto, che si è aperto con la tragedia di via Casilina nel primo giorno dell'anno, nella quale ha perso la via il 18enne Francesco Ferrara. Pochi giorni dopo, alle tre del mattino del 7 gennaio, un uomo di 29 anni, alla guida della sua moto Aprilia, è morto dopo essere finito contro un albero sul lungotevere Maresciallo Diaz. E poi ancora sulla via Cassia Veientana, nel comune di Formello, un 47enne ha perso il controllo dell'auto finendo contro un new jersey: è morto sul colpo. Lo scorso 14 gennaio, invece, un 49enne è rimasto coinvolto in uno scontro fra lo scooter che stava guidando ed un'auto. Il sinistro su via del Foro Italico, il tratto urbano di tangenziale che attraversa la zona del Salario e dei Parioli. Anche per lui non c'è stato nulla da fare.