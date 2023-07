Incidente mortale sulla via del Mare, il conducente dell'auto positivo alla cocaina

Nonostante fosse positivo alla cocaina si è messo al volante di una Bmw X5. Forse stava tornando a casa all'Idroscalo. Fatto sta che sulla via del Mare, all'altezza di Ostia Antica, l'auto che stava guidando ha travolto una Fiat Panda, con a bordo Rita Breccolini - 69 anni - che si trovava sul sedile passeggero davanti, mentre al volante c'era la figlia 49enne.

Un impatto frontale letale, quello nella mattinata di mercoledì, per Rita Breccolini. Mamma e figlia si stavano muovendo verso Roma. Sul caso la polizia locale del gruppo X Mare sta indagando. Si lavora per capire come mai il 54enne al volante della Bmw abbia invaso la corsia. Non è escluso al momento che possa aver avuto un malore, forse un mix tra il caldo in eccesso e il consumo di sostanza stupefacente.

Le analisi fatte all'ospedale Grassi di Ostia ne hanno riscontrate tracce. Altri esami, però, dovranno essere svolti nei prossimi giorni. Il nosocomio del lido, infatti, non è in grado di stabilire quando sia stata consumata la droga, ma solamente - si fa per dire - la positività.

L'altra certezza è che sull'asfalto non sono stati trovati segni di frenata e la velocità del Bmw appariva sostenuta. Stando a quanto riportato da alcuni testimoni, il 54enne precedentemente non avrebbe compiuto nessun sorpasso, ma marciava quasi a zigzag. Elementi che fanno supporre a un malore prima dell'impatto.