Risciò contro un albero a Villa Borghese: feriti due bambini

Un incidente atipico: un risciò contro un albero. Questa la scena che si sono trovati davanti nel pomeriggio di martedì gli agenti della polizia locale intervenuti in viale Pietro Canonica a Villa Borghese, dove una famiglia di turisti di nazionalità cinese, a bordo del mezzo a pedali, è finita contro una pianta dopo aver preso la via in direzione piazza di Siena.

Sul posto è sopraggiunta una pattuglia della Polizia Locale, in servizio nella zona, che ha provveduto ad allertare il 118, rassicurando la famiglia, composta da nonno, figlia e nipoti, ancora scossi per l'accaduto. Alla guida del mezzo il nonno di 56 anni, che è stato trasportato in ospedale per alcune ferite, non gravi, riportate a seguito dell'impatto.

Lievemente feriti anche i suoi nipoti, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Sull'esatta dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del caso da parte dei caschi bianchi, i quali hanno proceduto a sequestrare il risciò.