Perde controllo dell'auto e si schianta contro un albero, grave 41enne

Ha perso il controllo dell'auto che stava guidando ed è finito prima contro un palo dell'illuminazione per poi schiantarsi contro un albero. L'incidente stradale è avvenuto la sera di Pasqua a Rignano Flaminio, in provincia di Roma. A rimanere gravemente ferito un 41enne.

L'intervento dei carabinieri della stazione di Campagnano di Roma intorno alle 22:30 di domenica 17 aprile in via Gian Lorenzo Bernini. Qui, per cause ancora in via accertamento, un uomo alla guida di una Fiat Tipo è uscito fuori strada terminando la propria corsa contro un albero. Secondo i primi rilievi scientifici svolti, nel sinistro non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

Ferito, il 41enne è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Civita Castellana.