Rider investito da un'auto Ncc: 21enne in fin di vita in ospedale

Lotta fra la vita e la morte in ospedale un rider investito da un'auto Ncc nella periferia est della Capitale. Il giovane - un 21enne pakistano - era a bordo della sua bici quando si è scontrato con una vettura. Da subito in condizioni critiche è stato quindi trasportato d'urgenza al policlinico Tor Vergata. Accanto al giovane è stata trovata una borsa per trasportare cibo e bevande.

Sono stati gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale a intervenire nella mattinata di lunedì all'altezza del civico 248 di via San Biagio Platani, in zona Due Leoni, nel territorio del VI municipio.

Alla guida della Mercedes Classe E - adibita a Noleggio con conducente - un 29enne romano, fermatosi a chiamare i soccorsi.Sequestrati la bici e la vettura Ncc, l'autista è stato accompagnato in ospedale e sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito,

Svolti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi del comando di viale Duilio Cambellotti ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.