Incidente mortale a Marco Simone, appello per la ricerca di testimoni

Un appello per la ricerca di testimoni. A lanciarlo il fratello del conducente della Hyundai Atos dove viaggiava Micol Cassandra, 18enne di Castelverde deceduto dopo dopo tre giorni di agonia in ospedale. "Cerchiamo testimoni che abbiano assistito all'incidente stradale avvenuto domenica 17 ottobre a Marco Simone di Guidonia - l'appello di Riccardo, fratello del 20enne di Valmontone che si trovava alla guida della Atos -. Purtroppo era passata la mezzanotte e nessuno sembra aver assistito allo scontro. Vorremmo comprendere cosa abbia determinato l'incidente, se qualcuno ha visto qualcosa ci chiami".

La tragedia stradale che ha portato alla morte di Micol Cassandra è avvenuta poco dopo la mezzanotte fra sabato 16 e domenica 17 ottobre in via Polibio, altezza incrocio via Sventonio, nella zona del Laghetto di Marco Simone di Guidonia, provincia nord est della Capitale. Ad impattare per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Tenenza di Guidonia intervenuti sul posto una Citroen C3 in servizio metronotte, alla guida guida c'era una guardia giurata originaria della provincia di Campobaso di 32 anni, e la Hyndai condotta dal 20enne di Valmontone, all'interno della quale si trovavano Micol Cassandra, deceduto dopo tre giorni (il 20 ottobre) dopo il trasporto d'urgenza al Policlinico Tor Vergata ed un secondo ragazzo di 19 anni, trasportato in condizioni gravi dopo essere stato estratto dalle lamiere dai pompieri all'ospedale Sandro Pertini.

"Si cercano testimoni per il sinistro stradale avvenuto domenica 17 ottobre 2021 alle ore 00:20, all' incrocio fra via Svetonio e via Polibio (Guidonia Montecelio) - l'appello lanciato sui social -. Chi ha informazioni può contattare i numeri 06 39725474 oppure 3247942688".