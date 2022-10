Il rimorchio del camion si ribalta e disperde i succhi di frutta in strada

Centinaia di confezioni di succhi di frutta in strada. Questa la scena che si sono trovati davanti i soccorritori intervenuti a Riano, comune della provincia nord della Capitale, in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato che ha disperso il carico che stava trasportando in carreggiata.Il ribaltamento intorno alle 10:00 di martedì 11 ottobre in via Dante Alighieri, altezza incrocio via Giovanni XXIII.

Il sinistro stradale ha coinvolto il solo mezzo pesante che, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il carico causa ribaltamento del rimorchio. Nessuno è rimasto ferito. Al fine di rimuovere il camion e liberare la strada è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Montelibretti con al seguito l'autogru.