L'incidente a Gregorio VII e dieci giorni d'agonia in ospedale: così è morto il doppiatore Renato Cecchetto

È morto dopo 10 giorni di lotta in ospedale dopo un incidente stradale Renato Cecchetto, attore e doppiatore noto al grande pubblico per aver prestato la sua voce a Shrek e a molti altri personaggi dei film di animazione e non solo. La notizia della scomparsa è stata comunicata da Omar Barbierato, sindaco di Adria (città della provincia Rovigo), in cui l'attore era nato il 28 ottobre 1951 e confermata a RomaToday dalla polizia locale di Roma Capitale.

L'incidente di Renato Cecchetto a Roma

Renato Cecchetto, secondo quanto ricostruito, era a bordo del suo scooter Piaggio Beverly quando intorno alle 13 dello scorso 14 gennaio, per cause ancora al vaglio dei caschi bianchi, si è scontrato con una Toyota Aygo guidata da un uomo di 33 anni. L'impatto è avvenuto in via Anastasio II, all'altezza di via Cardinal Tripepi.

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno portato Renato Cecchetto, 70 anni, in ospedale al San Camillo in codice arancione. Le condizioni dell'attore e doppiatore, tuttavia, sarebbero peggiorate nel corso dei giorni e il 23 gennaio è morto. Il XIII gruppo Aurelio ha effettuato i rilievi e sta lavorando per fornire alla Procura una relazione dettagliata sull'accaduto.

La carriera di Renato Cecchetto

Classe 1951, Cecchetto nel corso della sua lunga carriera ha doppiato, tra i tanti, Shrek, il maialino Hamm in 'Toy Story', lo Yeti nei film 'Monsters & Co' e 'Monsters University' e nella serie 'Monsters & Co - Lavori in corso'. E ancora, P.T. Pulce in 'A Bug's Life', Mack in 'Cars', Bill ne 'La ricerca di Dory', Juan Ortodoncia in 'Coco', Miao Miao Pelosetto in 'BoJack Horseman e Cleveland Brown ne 'I Griffin'.

La sua voce è celebre anche nel mondo dei videogiochi. Ha doppiato Manny Calavera in 'Grim Fandango' (sviluppato e pubblicato da LucasArts) e Charlie Sidjan in 'Hitman 2: Silent Assassin' (sviluppato da IO Interactive e pubblicato da Microsoft Windows). L'artista, però, ha animato lo schermo anche come attore. Ha recitato ne 'I Fichissimi' di Carlo Vanzina e in 'Fracchia la belva umana' di Neri Parenti, che lo ha diretto anche in 'Fantozzi alla riscossa'. E ancora, in 'Amici miei - Atto II' e 'Parenti Serpenti' di Mario Monicelli, 'Abbronzatissimi' e 'Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo' di Bruno Gaburro.