Incidente in via Tiburtina, ragazza di 17 anni investita sulle strisce: è grave

Una ragazza di 17 anni è stata investita sulle strisce pedonali sulla via Tiburtina Valeria, nel comune di Tivoli. L'impatto nella serata di sabato, alle 20.30 circa, all'altezza del chilometro 35, dove vige il limite dei 50 chilometri orari.

Secondo quanto appreso, la giovane è stata centrata da un uomo di 71 anni al volante di una Citroen. La minorenne è stata sbalzata sul parabrezza e scaraventata sull'asfalto.

Il conducente si è fermato e ha allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto la polizia stradale di Tivoli e il 118. La ragazza è stata portata in codice rosso al policlinico Umberto I. La prognosi è riservata, fortunatamente non in pericolo di vita.