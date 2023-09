Roma, incidente sul raccordo: si schianta con l'auto contro il guard rail, morto 23enne

Grave incidente stradale all'alba sul grande raccordo anulare. Un giovane di 23 anni è rimasto ucciso nello schianto dell'auto a bordo della quale si trovava con un'altra persona. La tragedia si è verificata all'altezza dell'uscita Nomentana, in carreggiata interna, alle 5.20 di oggi, domenica 3 settembre.

Secondo quanto si apprende, a bordo della vettura si trovavano due persone e dai primi accertamenti il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo, carambolando contro il guard rail. Nell'impatto è rimasto ucciso il 23enne, mentre l'altra persona a bordo è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Non è chiaro chi fosse in quel momento alla guida e secondo quanto si apprende nell'incidente non risulterebbero ulteriori mezzi, anche se sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia stradale.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso e alla stradale, è intervenuto il personale Anas. Sulla strada sono state chiuse due corsie, con rallentamenti per chi a quell'ora viaggiava sul raccordo.