Tragedia sul raccordo: 30enne investito e ucciso in carreggiata interna

Tragedia nella notte sul grande raccordo anulare. Un giovane di 30 anni è morto investito da un'auto in carreggiata interna, all'altezza del chilometro 34 e 400, tra le uscite Prenestina e Tor Bella Monaca. L'incidente alle 2 e 41: secondo quanto si apprende in quel tratto due auto si sarebbero scontrate nel tentativo di frenata per evitare l'uomo in carreggiata e nella carambola innescata il ragazzo è finito investito e ucciso.

Travolto, è morto praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Settebagni, un'ambulanza e gli operai dell'Anas. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore.

La dinamica è al vaglio degli inquirenti che hanno acquisito le telecamere presenti nel tratto di strada e che potrebbero aver immortalato gli attimi precedenti all'investimento, chiarendo come mai il giovane stesse camminando a piedi a quell'ora in quel tratto.