Ventenne morto sul raccordo, è omicidio stradale: Chi l'ha tamponato era ubriaco

Dovrà rispondere di omicidio stradale il 43enne che, nella notte, alla guida di una Bmw sul raccordo, ha innescato una carambola in cui ha perso la vita A.A., 20enne originario di Fiumicino. L'alcol test a cui è stato sottoposto ha infatti dato esito positivo. L'uomo era ubriaco e nonostante questo si è messo al volante della sua vettura. Alle 2 della notte, giunto al chilometro 57 e 900, in carreggiata interna, tra le uscite Pontina e Magliana, ha tamponato una Fiat Punto, guidata dal 20enne poi rimasto ucciso.

L'impatto ha infatti innescato una vera e propria carambola, con l'utilitaria trasformata in una biglia impazzita che ha urtato contro il guardrail e contro altre 2 autovetture. Un ammasso di lamiere, la scena presentatasi di fronte ai soccorritori. I vigili del fuoco, intervenuti sulla Fiat Punto, non hanno potuto far altro che consegnare ai medici del 118 un corpo privo di vita.

Nel frattempo gli agenti della stradale, intervenuti sul posto, si erano già accorti dello stato di alterazione del 43enne alla guida della Bmw. Un motivo in più, oltre alla prassi, per procedere all'alcol test. I risultati, arrivati dopo le 9, oltre i limiti di legge hanno reso naturale la formulazione dell'accusa di omicidio stradale.

Altre tre persone sono rimaste ferite: per loro ricoveri in codice giallo in ospedale e condizioni giudicate guaribili in pochi giorni.