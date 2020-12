Incidenti sul Raccordo Anulare e sulla Pontina, in tilt il traffico sulla grandi arterie di Roma

Due incidenti, uno sul Grande Raccordo Anulare e l'altro sulla via Pontina, hanno mandato in tilt il traffico intorno al cuore di Roma. Il primo, in ordine di tempo, è avvenuto intorno alle 13:40 sulla via Pontina, all'altezza del chilometro 13,400 tra Tor de Cenci e proprio il Gra, in direzione della Capitale.

Gravi disagi alla circolazione con le auto costrette a circolare sulla sulla corsia di sorpasso. Sul posto il personale Anas, la polizia locale di Roma Capitale e i sanitari del 118. Traffico che si segnala anche nella carreggiata opposta, verso Pomezia.

Poco dopo, alle 13:55, un secondo incidente questa volta al chilometro 44 del Grande Raccordo Anulare, all'altezza dell'Ardeatina. A scontrarsi, per cause da appurare, un tir, un furgone e un'auto.

Sul posto il personale Anas, la polizia stradale e i sanitari del 118. I feriti, secondo quanto si apprende, sono stati medicati sul posto. Traffico però in tilt tra la Prenestina e l'Ardeatina in carreggiata esterna.