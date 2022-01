Incidente sul raccordo, sbanda con il furgone e si ribalta: grave il conducente

Incidente e Roma, sul grande raccordo anulare tra la diramazione nord e Bufalotta, al km 21+500. Sul posto, alle 9:10 del mattino di oggi, i vigili del fuoco e l'elisoccorso. Secondo quanto ricostruito, l'uomo al volante di un furgone ha perso il controllo sbandando all'altezza di Porta di Roma, per poi ribaltarsi su un lato.

I vigili del fuoco intervenuti hanno estratto il conducente dalla vettura e assicurato alle cure del 118 in codice rosso. Il traffico è rimasto bloccato per circa 40 minuti per permettere all'elicottero di atterrare e portare in ospedale il ferito. La strada, per permettere la pulizia dei detriti, è stata riaperta con code tra Cassia bis e la diramazione Roma nord.