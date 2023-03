Tamponamento a catena sul raccordo anulare: coinvolte quattro auto

Mattinata di passione per gli automobilisti sul grande raccordo anulare di Roma per un incidente stradale. La carambola si è verificata intorno alle 8:30 di oggi, mercoledì 15 marzo. Si registrano code a causa di un incidente avvenuto al chilometro 18,900 in direzione carreggiata esterna.

Nel sinistro, che ha coinvolto quattro veicoli, si registra un ferito. Si transita solo in corsia centrale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per "la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile", si legge in una nota. Inoltre sul Gra, stando a Luceverde, gran parte del traffico mattutino si è riversato tra via Casilina e via Appia Nuova, in carreggiata interna, e tra via della Bufalotta e via Flaminia in carreggiata esterna.