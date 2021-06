Incidente sul Grande Raccordo Anulare, scontro tra tre auto e una moto: un ferito grave

Il traffico viene temporaneamente deviato in complanare. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine

Incidente sul Grande Raccordo Anulare nel pomeriggio di martedì 15 giugno. Lo scontro all'altezza del km 66,300 nei pressi dell'uscita 33 di via del Pescaccio, ha visto coinvolti tre veicoli ed una moto causando il ferimento di una persona, trasportata in ospedale in codice rosso.

