Incidente sul raccordo anulare, tamponamento a catena: 8 feriti

Ancora un tamponamento a catena a Roma. Dopo lo scontro sulla A24 avvenuto alle 5 del mattino di oggi, la domenica soleggiata della Capitale è stata scenario di un altro maxi incidente, questa volta all'altezza del chilomentro 0,200 del grande aaccordo anulare in direzione di Roma, all'altezza dell'Aurelia.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto 4 veicoli e provocato 8 feriti. Il traffico viene deviato in loco sulla complanare. Sul posto il personale Anas, il 118 e la polizia stradale. Nell'incidente di stamattina, sulla A24 invece sono rimaste ferite 13 persone in uno scontro tra nove auto.