Incidente sul raccordo anulare: scontro tra due auto, donna sbalzata dal finestrino

Una donna sbalzata dal finestrino e un uomo rimasto incastrato nelle lamiere di una Smart, poi liberato dai vigili del fuoco. Incidente stradale tra due auto nella serata di mercoledì a Roma, sul grande raccordo anulare. Lo scontro è avvenuto sulla corsia interna all'altezza dell'autogrill Casilina, intorno alle 21:30. Nell'impatto una donna è stata sbalzata dal finestrino ed è volata sull'asfalto.

La ragazza è stata portata in codice giallo all'ospedale San Giovanni. L'uomo rimasto incastrato nella Smart, invece, è stato portato in codice rosso al policlinico di Tor Vergata dal personale del 118. Non è in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto oltre ai pompieri anche la polizia stradale, che indaga, e il personale di Anas per la pulizia e il ripristino della strada.