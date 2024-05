Incidente sul Raccordo Anulare: bus Cotral fuori strada. Ferito l'autista

Ha abbattuto le barriere laterali di protezione ed è finito con l'autobus nella cunetta un autista Cotral coinvolto in un incidente stradale. È avvenuto lunedì mattina a bordo di un bus fuori servizio. Ferito il conducente è stato trasportato in ospedale.

L'intervento dei soccorsi intorno alle 6:20 di lunedì mattina sulla carreggiata interna del Grande raccordo anulare, all'altezza dell'uscita La Rustica (km 32+400). Affidato alle cure del personale del 118 l'autista è stato portato all'ospedale Sandro Pertini in codice giallo con un trauma al costato.

Il bus, in quel momento privo di passeggeri, era partito da Termini e stava andando a Palestrina per prendere servizio. A parte i curiosi, non si sono registrate code. Sul posto oltre al personale Anas la polizia stradale che ha eseguito i rilievi scientifici. Fra le ipotesi non si esclude quella del possibile malore alla guida.