Incidente sul raccordo anulare, carambola tra due auto e una moto: un ferito grave

È rimasto ferito in maniera grave, fortunatamente non in pericolo di vita, il motociclista vittima di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio dell'8 febbraio sul grande raccordo anulare, al chilometro 49,900 in carreggiata esterna.

Lo scontro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è avvenuto intorno alle 18:50 circa e ha coinvolto due veicoli ed una motocicletta. Il centauro è stato trasportato in ospedale in codice rosso per una frattura ad una gamba.

Sul posto sono intervenute le squadre anas, il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per gli accertamenti della dinamica. Il traffico, secondo quanto si apprende, non ne ha particolarmente risentino.