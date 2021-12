Incidente sul raccordo anulare: maxi tamponamento, tre feriti

Maxi tamponamento sul grande raccordo anulare. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di martedì sulla carreggiata esterna del GRA, all'altezza dello svincolo Tuscolana (km 41,300). Pesanti le ripercussioni con traffico rallentato e code in aumento al fine di consentire l'intervento dei soccorritori.



Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti 6 veicoli. Tre le persone rimaste ferite, affidate al personale del 118 e trasportate in diversi ospedali della Capitale dalle ambulanze. Sul posto sono presenti, la Polizia Stradale, il 118 e le squadre Anas per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.