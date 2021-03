Incidente sul Raccordo Anulare: scontro tra due auto, chiuso tratto di carreggiata interna

Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma dove è stato necessario chiudere temporaneamente il transito sulla carreggiata interna dell'A90 all’altezza del chilometro 33,900 nei pressi dello svincolo Prenestina. Lo rende noto Anas

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha visto coinvolti due veicoli e due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Terminati i soccorsi la carreggiata è stata riaperta a partire dalle 18.10 circa.