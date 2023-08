Incidente sul raccordo anulare: ferito motociclista

Incidente nella notte sul Grande raccordo anulare di Roma. Ferito un motociclista che ha terminato la propria corsa contro il new jersey a margine della carreggiata. Il sinistro all'altezza dell'uscita Casal del Marmo.

L'intervento dei soccorsi intorno all'1:00 della notte fra il trenta e il trentuno agosto, in carreggiata interna. Sull'asfalto un giovane motociclista, poco distante la moto incidentata. Ferito, il centauro è stato trasportato in codice rosso in ambulanza dal personale del 118 all'ospedale Sant'Andrea.

Da accertare la dinamica, che secondo i primi rilievi scientifici della polizia stradale non vedrebbe coinvolti altri veicoli. Sul posto anche il personale Anas.