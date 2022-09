Incidente sul raccordo anulare: maxi tamponamento tra sei vetture, chiuso tratto di strada

Incidente stradale sul grande raccordo anulare di Roma dove è stato necessario chiudere un tratto di carreggiata interna. Sei i mezzi coinvolti in un maxi tamponamento, con le vetture che in seguito all'urto hanno terminato la loro corsa nelle tre corsie di marcia dove è avvenuto il sinistro intralciando di fatto il passaggio degli altri veicoli in transito.

Da qui la necessità di chiudere temporaneamente un tratto di carreggiata interna (altezza chilometro 28) tra le uscite Nomentana e Centrale del Latte.

Inevitabili i risentimenti alla normale circolazione con traffico intenso e code in aumento sul luogo interessato dalla chiusura. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la polizia stradale per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Da accertare la dinamica.