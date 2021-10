Incidente sul Raccordo: gli tagliano la strada e si ribalta con l'auto. Appello per la ricerca di testimoni

Un appello per la ricerca testimoni. A lanciarlo Vincenzo Dimunda, 43enne originario di Marino, coinvolto in un incidente stradale lo scorso 3 giugno mentre viaggiava sul Grande Raccordo Anulare. Contattato da RomaToday l'uomo residente ad Ardea spiega: "Stavo tornando a casa dopo il lavoro. Sono entrato sul Raccordo dallo svincolo Appia ma nel momento in cui mi stavo immettendo sulla prima corsia una vettura che viaggiava su quella centrale mi ha tagliato la strada".

Al fine di evitare l'impatto il 43enne, che si trovava alla guida di una Peugeto 5008 bianca si è spostato sulla corsia di emergenza, "ma la sfortuna ha voluto che ci fosse una vettura ferma in seguito ad un guasto". Venuto a contatto con la macchina in panne "come l'ho urtata mi sono ribaltato terminando la mia corsa sottosopra".

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che dopo aver svolto i primi accertamenti hanno ascoltato i due automobilisti. Medicato al Policlinico Tor Vergata e poi dimesso Vincenzo Dimunda cerca testimoni che abbiamo visto quanto accaduto: "L'auto che mi ha tagliato la strada non si è fermata a prestare soccorso. Se non avesse fatto quella manovra non avrei fatto l'incidente". Da qui l'appello dell'automobilista: "Chiunque abbia assistito all'incidente mi contatti al seguente numero 347 6561671".