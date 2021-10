Incidente sul Raccordo Anulare: traffico congestionato dopo un tamponamento tra auto

Un tamponamento fra auto. Questo quanto ha congestionato il traffico in un tratto di Grande Raccordo Anulare. L'incidente stradale, senza feriti, intorno alle 9:00 di mercoledì mattina, in orario di punta sulla carreggiata interna dell'A90 fra le uscite via Pontina e via del Mare.

Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità con code e traffico bloccato dall'uscita Ardeatina sino allo svincolo dell'autostrada A91 Roma-Fiumicino. Rimosse le auto incidentate e spostate sulla corsia di emergenza il traffico è tornato progressivamente alla normalità. Sul posto i mezzi di soccorso e la Polizia Stradale.